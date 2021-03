Bruxelles: vague de perquisitions dans le cadre d’une enquête de «fraude de grande envergure»

L’Office Central de la Lutte contre la Délinquance Économique et Financière Organisée (OCDEFO) a mené mardi dix-neuf perquisitions et procédé à plusieurs interpellations, dans le cadre d’une enquête au sujet de fraudes financières dans le secteur alimentaire, a communiqué jeudi le parquet fédéral. Les opérations ont été menées avec l’aide de l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), de la Federal Computer Crime Unit (FCCU), de plusieurs Polices Locales de Bruxelles et de la Police Judiciaire Fédérale (PJF) de Hal-Vilvorde.

Les perquisitions et interpellations (trois à Bruxelles et deux à Lille) ont été menées dans le cadre d’une enquête ouverte à la PJF de Hal-Vilvorde début 2019, pour de présumés faits de blanchiment d’argent et de fraude à la TVA, au sein de sociétés actives dans le commerce de denrées alimentaires en région bruxelloise.