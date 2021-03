Selon Tony Blair, le Brexit nuit à la vaccination dans l’Union européenne

Tony Blair, 67 ans, a quitté le paysage politique il y a quatorze ans. Depuis lors, l’ancien Premier ministre social-démocrate britannique se penche sur les grandes questions de notre époque. Ainsi, dans le cadre de la pandémie de coronavirus, son Institute for Global Change a émis des recommandations qui ont été appliquées par le gouvernement de Londres. Parmi elles, la décision de donner la priorité aux premières doses, car même l’administration d’une seule dose du vaccin immuniserait déjà de manière étendue contre le Covid-19. Grâce à la stratégie qu’il a mise en place, le Royaume-Uni a déjà vacciné plus de 20 millions de personnes à l’heure qu’il est (près de 40 fois plus qu’en Belgique).