Philippe Gilbert dévoile son programme du mois de mars

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) a dévoilé jeudi via son compte Twitter son programme pour le mois de mars. Le Remoucastrien sera engagé sur Paris-Nice (WorldTour) du 7 au 14 mars. Il enchaînera le 20 mars avec Milan-Sanremo (WorldTour), le seul Monument qui manque à son palmarès, et sera ensuite au départ de l’E3 le 26 mars à Harelbeke et à Gand-Wevelegm (WorldTour) deux jours plus tard.

Philippe Gilbert, 38 ans, avait repris la compétition fin janvier au GP La Marseillaise en France, après avoir manqué la dernière partie de la saison 2020, lui qui n’était pas suffisamment remis de sa chute au Tour de France.

Après le GP La Marseillaise (1.1), l’ancien champion du monde a disputé l’Etoile de Bessèges (2.1), le Tour de La Provence (2.1) et le Circuit Het Nieuwsblad (WorldTour), la première course de la saison en Belgique, dont il a pris la 5e place samedi.