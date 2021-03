Schumacher, Stroll, Mazepin: la Formule 1 de papa

A moins de 24 heures d’intervalle, les écuries Aston Martin et Haas ont dévoilé les monoplaces qui défendront leurs couleurs en F1 cette année. Et si le « British Racing Green » de la première a bien sûr fait frissonner les puristes, la robe blanc-bleu-rouge de la deuxième a laissé très peu de doutes sur la prise de contrôle du team « américain » par Dmitry Mazepin, richissime homme d’affaires russe à la tête du groupe chimique Uralchem, dont la division Uralkali apparaît sur les flancs de la monoplace que piloteront… Nikita Mazepin et un certain Mick Schumacher. Deux fils à papa, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons…