Lionel Bosco: «Liège doit sortir de la culture de la défaite»

« On a peut-être été un peu trop optimiste… » Lionel Bosco hésite. Comment évaluer cette saison, sa première en tant que coach, que Liège n’a débuté qu’en janvier ? « On n’a qu’une victoire en 9 matchs : c’est forcément un peu frustrant. » C’était aussi le bilan à l’arrêt de la dernière campagne, après 18 rencontres. « Mais il avait fallu attendre beaucoup plus longtemps pour goûter à ce succès : c’est déjà ça », sourit le Hutois de 39 ans qui, après deux ans comme assistant et quinze comme meneur en D1, a succédé à Sacha Massot, appelé à Limburg. « Comme quoi, des opportunités peuvent survenir même en perdant. »