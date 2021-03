Wout van Aert se sent prêt à lancer sa saison sur route et à défendre son titre aux Strade Bianche

Le vainqueur sortant Wout van Aert est arrivé en Italie mercredi soir et a effectué une reconnaissance jeudi matin de la 15e édition des Strade Bianche, l’épreuve cycliste du WorldTour programmée samedi tracée autour de Sienne qui emprunte des pistes couvertes de fin gravier. Il s’est ensuite brièvement entretenu avec la presse.

Son équipe Jumbo-Visma a distribué un court fichier audio après la reconnaissance qui a concerné 100 km du parcours. « C’était agréable de rouler à nouveau ici, pendant une telle reconnaissance, on a le temps de regarder autour de soi et on remarque ensuite à quel point la région est belle. J’ai perdu mon cœur dans cette course et dans cette région. C’est un décor magnifique » a déclaré Wout van Aert.