Affaire Nethys: Collignon invoque la liberté de réunion à propos des «Mains invisibles»

Les députés wallons ont longuement débattu des derniers développements du dossier liégeois. Sans surprise, les demandes du PTB sur les responsabilités politiques et la transparence n’ont pas été rencontrées.

Le dossier Nethys dans toutes ses composantes, dont la situation à l’aéroport de Liège, figurait ce jeudi après-midi au menu d’une réunion commune des commissions « Pouvoirs locaux » et « Aéroports » du parlement de Wallonie. Les ministres Christophe Collignon (PS) et Jean-Luc Crucke (MR) y ont répondu aux questions de députés désireux d’un point complet en séance publique.

La séance a permis à toutes les formations politiques d’interroger le gouvernement sur tous les aspects de la saga liégeoise, autour d’Enodia et de Nethys, mais aussi des filiales comme Voo, Intégrale, Ogeo Fund, Elicio, Win, avec bien sûr des retours sur les cas plus précis de Stéphane Moreau et consorts mais aussi de Luc Partoune, ex-patron de l’aéroport licencié pour faute grave.