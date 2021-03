Le parc de la Boverie fermé à 19 heures et l’accès limité en journée

Des points d’accès seront mis en place et des fouilles de sacs auront lieu.

Suite aux débordements constatés ces derniers jours dans le parc de la Boverie à Liège, les autorités ont décidé d’interdire l’accès au site dès 19h et de limiter la présence sur les lieux à 700 personnes, ont-elles indiqué ce jeudi 4 mars par communiqué de presse.

Si l’ambiance est bon enfant dans la journée, la police constate que le parc de la Boverie est devenu le lieu de rassemblement de jeunes qui, habituellement, fréquentaient le Carré. « L’endroit représente un danger avec la présence de part et d’autre de cours d’eau, d’un côté la Meuse et de l’autre la Dérivation. De plus, des bandes urbaines malveillantes se sont donné le mot pour y être présentes au coucher du soleil. Celles-ci proviennent de Liège, mais aussi de Bruxelles, Grâce-Hollogne, Verviers », notent les forces de l’ordre.