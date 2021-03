Comme la télévision, la radio parle surtout au masculin

Contrairement au proverbe, les baromètres se suivent mais ont plutôt tendance à se ressembler en matière de diversité hommes-femmes dans les médias. Après avoir ausculté le contenu des programmes en télévision dans ses précédentes études, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) s’est penché pour son dernier baromètre de l’égalité et de la diversité sur le cas de radios francophones belges – les cinq radios de la RTBF ainsi que Bel RTL, Radio Contact, Nostalgie, NRJ et Fun Radio. Pour en arriver à la conclusion que si la révolution est en marche, le chemin est encore long, et marteler son invitation à « s’engager dans le changement » au travers « d’actions concrètes ».