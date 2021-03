Schalke 04 est au fond du trou

Lors de la publication du calendrier, Schalke 04-Mayence avait tout pour être une affiche anonyme de la 24e journée de Bundesliga. Ce vendredi, il s’agira du « choc » du bas de classement entre le 18e et le 17e qui ont consommé, à eux deux, pas moins de… 9 entraîneurs cette saison ! Encore vice-champion en 2018, Schalke n’est plus au bord du gouffre, il a carrément sauté dedans et a besoin d’un miracle pour ouvrir in extremis le parachute.

Cette histoire est connue dans la région de Gelsenkirchen. À la recherche d’un logement, un entraîneur s’est vu refuser plusieurs locations. Le motif invoqué par les propirétaires ? « Vous allez entraîner Schalke ? Je ne vais pas louer un bien à quelqu’un qui sera parti dans quelques mois… »

Sérénité et stabilité n’ont jamais vraiment fait partie des habitudes dans ce coin-là de la Ruhr. À l’exception de la période entre 1997 et 2002 avec une Coupe UEFA (les légendaires « Eurofighter » de 1997 avec en figure de proue Marc Wilmots rebaptisé le « Kampfschwein ») et deux Coupes d’Allemagne (avec Emile Mpenza) lors du premier passage de Huub Stevens (5 ans et 8 mois), les « Königsblauen » ont toujours été un grand consommateur d’entraîneurs : nommé mardi, le Germano-grec Dimitrios Grammozis est le… 51e coach différent en 58 saisons de Bundesliga (D1 et D2) et seuls 6 sont restés en place plus de deux ans !