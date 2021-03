VOO offre du sport en clair à ses abonnés

Le confinement puis les mesures de restriction empêchent les Belges -et c’est valable dans une bonne partie du monde- d’étancher leur soif de divertissement. Les stades ? Interdits au grand public. Les cinémas ? Fermés, tout comme les théâtres, les salles de spectacle, etc. En gros, depuis un an, toute la culture passe par les écrans, qu’ils soient de télévision, d’ordinateur, de smartphone ou de tablette.

VOO l’a bien compris et, déjà en 2020, avait proposé gratuitement à ses abonnés du contenu habituellement payant. L’opérateur a décidé de remettre le couvert cette année avec son « Divertissez-VOO ». « Ce n’est qu’un petit avant-goût de tous les programmes et services que nous avons », sourit Christian Loiseau, le directeur d’antenne et des contenus de Be tv/VOO. « Mais au moins, c’est une façon de remercier nos abonnés, de les fidéliser. Le divertissement -secteur qui complète bien l’éducation- est essentiel dans notre société, tout le monde est demandeur. Donc, en ces temps compliqués, à nous d’en offrir », insiste Christian Loiseau.