Cobbaut-Verschaeren, deux destins liés à Anderlecht

La qualification pour les demi-finales de la Coupe de Belgique n’était pas l’unique motif de satisfaction dans les rangs anderlechtois, mercredi soir. Le club bruxellois a pu célébrer les retours à la compétition d’Elias Cobbaut, titulaire face au Cercle, et Yari Verschaeren, monté à la 72e minute de jeu. Une première depuis le 11 décembre pour le médian offensif. Depuis le 28 août pour le défenseur central. En cause : une blessure à la cheville – une fracture pour Cobbaut, une lésion musculaire et ligamenteuse pour Verschaeren – pour les deux hommes. Deux joueurs qui ont déjà connu pareille mésaventure depuis leur présence dans le noyau anderlechtois. Là aussi, les similitudes sont presque troublantes. C’est déjà en août, sur la pelouse de Charleroi en 2018, que la carrière de Cobbaut a été mise entre parenthèses. Pareil pour Verschaeren, éloigné des terrains pour la première fois en décembre 2019 lors d’un Clasico et un duel avec Lavalée.