Coupe de Belgique: grosses tensions entre le Standard et le Club de Bruges après une décision polémique en fin de match (vidéos)

Scènes de grosses tensions ce jeudi, à la fin du quart de finale de Coupe de Belgique entre le Standard et le FC Bruges. Alors que les Liégeois menaient 1-0 dans le temps additionnel, les Brugeois ont cru égaliser, avant que le but ne soit annulé par l’arbitre. Sans assistance vidéo, non utilisable pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, l’arbitre principal a discuté avec son assistant, pendant que les deux équipes se bousculaient sur le bord du terrain. L’arbitre a ensuite validé le but, avant de finalement l’annuler, ne calmant pas les tensions entre les deux formations.