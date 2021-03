Bruges éliminé par le Standard en Coupe, Joao Klauss a encore montré l’exemple

Titularisés ensemble pour la première fois, dans un système en 3-5-2 destiné à ne pas céder trop de terrain à Bruges en milieu de terrain et à assurer plus de présence dans le rectangle flandrien, Jackson Muleka et Joao Klauss auront joué un rôle capital dans la qualification du Standard pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, en étant impliqués dans le seul but de la rencontre, inscrit en début de deuxième mi-temps par l’international congolais sur un centre au cordeau de son compère brésilien, après une montée en ligne et un beau décalage de Moussa Sissako.

Tout un symbole pour un Standard inexistant offensivement quatre jours plus tôt face à Anderlecht, mais qui à l’efficacité réclamée à cor et à cri par Mbaye Leye, aura affiché nonante minutes durant une détermination et un caractère de tous les instants, en mettant beaucoup d’intensité dans tous les duels.