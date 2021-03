Pourquoi le VAR n’a pas pu intervenir lors du but annulé et des échauffourées à la fin de Standard-Bruges (vidéos)

Le quart de finale entre le Standard et le Club de Bruges s’est terminé de manière houleuse. Un but annulé et une bagarre générale qui aurait, peut-être, pu être évités grâce au VAR… sauf qu’il n’était tout simplement pas là !

Le VAR est souvent critiqué mais, ce jeudi soir, il aurait été bien utile à Sclessin. Dans les ultimes minutes du quart de finale de Coupe de Belgique entre le Standard et Bruges, un but a été refusé, puis accordé et finalement… annulé ! Une bagarre générale s’en est suivie, et les arbitres ont dû s’y prendre à plusieurs reprises pour calmer tout ce petit monde.

La question que tous les téléspectateurs se posait donc était : mais que fait le VAR ? Il aurait permis de savoir si ce but était vraiment valable ou non, et il aurait certainement calmé les ardeurs de certains des acteurs présents sur le terrain. Sauf que celui-ci n’était tout simplement… pas présent ce soir ! En cause, l’absence de diffusion télévisée d’Eupen-La Gantoise. Les caméras de ce match n’auraient donc pas été suffisantes pour que le VAR soit efficace. Il n’était donc pas présent au Kehrweg et, par souci d’équité, la Pro League a pris la décision d’annuler sa présence aux trois autres rencontres…