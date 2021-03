Mbaye Leye réagit à la qualification du Standard en Coupe: «Aujourd’hui, le matériel m’a plu»

Au terme de cette rencontre d’une rare intensité, le coach Mbaye Leye était évidemment satisfait de ses joueurs. « On a fait le boulot, contre une équipe qui est, normalement, supérieure à la nôtre. On était allés chez eux en janvier, et ils nous avaient battus. Le seul moyen de les recevoir et d’espérer se qualifier, c’était de répondre sur le plan physique. C’est ce que nous avons fait aujourd’hui. Je suis donc un peu content de mes joueurs. Mais je ne le serai vraiment que quand nous serons capables de répéter ces prestations. » Avant de faire référence à ses propos qui avaient récemment créé la polémique. « Aujourd’hui, le matériel m’a plu. Maintenant, il faut être réguliers, car il nous reste beaucoup de matches importants. »