Au terme de la rencontre, Nicolas Raskin est revenu sur les incidents. « Ce sont des matches avec beaucoup de tension, il est normal que, parfois, ça chauffe un peu. Ça reste du foot et, après le match, c’est fini. On n’a pas trop compris pourquoi l’arbitre avait accordé, puis refusé, puis à nouveau accordé et finalement annulé le but. Il n’était pas sûr en fait. Il avait vu quelque chose, mais son assistant avait vu autre chose… »