«John», le magnifique album de Marc Copland

Le John du titre, c’est John Abercrombie, le guitariste de jazz américain mort en 2017, à 72 ans. On l’avait vu il y a quelques années au Festival de jazz de Dinant, avec Joe Lovano. Et en novembre 2016 encore au Castel de Pont-à-Lesse, à Dinant, en duo avec Marc Copland. Marc Copland, déjà, pianiste américain, 72 ans, très sophistiqué, recherchant des accords et des harmonies complexes, mais sans ostentation, simplement pour explorer des territoires nouveaux. Copland était un complice et un ami d’Abercrombie. A l’annonce de son décès, il avait dit : « Comme sa musique, John n’a jamais cherché la vedette, il essayait simplement de faire la meilleure musique qu’il pouvait. »