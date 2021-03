Anneleen Boehme Grand Picture Palace

Ce Grand Picture Palace commence par une polyphonie, se poursuit par un solo de contrebasse, s’engage dans une sorte de fanfare sur un rythme latino avec une trompette éclatante, se mue en free. Il y a un duo contrebasse-batterie, des morceaux plus énergiques et d’autres plus mystérieux. Anneleen Boehme a réussi son pari : elle propose une musique, la sienne, complètement nouvelle, avec des instruments originaux et des sonorités différentes, et elle l’impose aisément à l’auditeur, conquis par sa versatilité stimulante.