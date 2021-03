Le philosophe américain Richard J. Bernstein: «Nous avons perdu la notion de bien commun»

Y es we can était un slogan à l’esprit très pragmatique », affirme le philosophe Richard J. Bernstein depuis son domicile de Manhattan où, à 88 ans, il continue d’enseigner par visioconférence. Cet affable professeur de la New School for Social Research, né à New York au sein d’une famille d’immigrés juifs, revendique la place d’un courant de pensée américain, le pragmatisme, qui reste peu connu en Europe malgré l’influence qu’il a pu avoir sur des personnages tels que l’ex-président Barack Obama ou le philosophe Jürgen Habermas. Une ignorance – voire un rejet ferme de la part des philosophes du Vieux Continent – à laquelle Bernstein a tenté de remédier toute sa vie, comme on peut s’en rendre compte dans son dernier livre, Pragmatic Encounters