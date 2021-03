C’est du belge: «J’ai fait exister le parano qui sommeille en moi», confie Jonathan Zaccaï

« Ma femme écrit », et ça sonne comme un reproche. C’est qu’elle écrit sur la peintre Sarah Kalisky, la mère de son mari, Jonathan Zaccaï. Et il ne peut le supporter : sa mère lui appartient !

Le belge Jonathan Zaccaï est d’abord un acteur. A son actif une douzaine de téléfilms, quelque 45 films, avec Ridley Scott, Joachim Lafosse, Sam Garbarski, Gilles Lelouche, et deux Magritte du meilleur acteur. Une carrière, quoi ! Et voilà qu’il sort son premier roman, à 50 ans. « Ça fait longtemps que j’écris. Dans les coulisses de ma vie, si je peux dire », avoue-t-il. « J’ai un roman que je regrette de ne pas avoir envoyé à publication il y a quelques années. Cette fois-ci, une logique s’est mise en place, j’ai adressé le manuscrit à Grasset, qui m’a répondu positivement, et voilà. »