Laurent Combalbert, un négociateur devenu auteur

Alors qu’il vient de dénouer une affaire de kidnapping au Venezuela, Stanislas Monville, négociateur professionnel, saute dans un avion pour donner une conférence sur son métier au public très sélect d’un club présidé par un de ses anciens clients. Quelques jours plus tard, il est contacté par un certain Joshua qui a assisté à sa conférence et veut faire appel à lui pour une négociation très secrète. Celle-ci porte sur une somme de… 20 milliards de dollars et exige une discrétion absolue en même temps que des contacts avec les plus hautes autorités de certains pays.