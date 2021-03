Femmes et brasseuses, envers et contre tout

REPORTAGE

Si son nom se décline au féminin, tout ce qui tourne autour de la bière a un côté nettement masculin, et même assez machiste. Pourtant, un certain nombre de femmes, de plus en plus d’ailleurs, savent pourquoi… elles aiment la bière, pour paraphraser le slogan publicitaire d’une pils où la bière et le ballon rond n’ont que des consonances masculines. Et cela irrite un certain nombre d’amatrices de la gent féminine qui en ont assez d’être considérées comme des consommatrices exclusives de bières douces, sucrées et somme toute assez insipides…