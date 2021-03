Dylan Borlée, éliminé en séries à l’Euro en salle: «Le système de qualification n’est pas tout à fait équitable» (vidéo)

Dans la première série, Dylan Borlée, qui a été vice-champion d’Europe à Prague en 2015, a terminé troisième en 46.99, améliorant de 9/100es sa meilleure performance de la saison et réussi le 15e temps sur l’ensemble des neuf séries. Son record personnel est de 46.25. Il a été devancé par le Slovène Luka Janezic (46.73) et l’Italien Vladimir Aceti (46.82).

« Le système de qualification, où seuls les deux premiers se qualifient pour les demi-finales, n’est pas tout à fait équitable. Si vous regardez ma série, c’est sans aucun doute la plus forte. Il y avait trois coureurs de haut niveau dans ma série et c’était un peu trop. Avec mon temps, je serais passé dans une autre série et c’est dommage, surtout à ce niveau. Il va sans dire que j’avais espéré aller en demi-finales, parce que j’ai vraiment un bon chrono dans les jambes », a déclaré Dylan Borlée déçu après coup.