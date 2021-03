Les Racines élémentaires d’Ozark Henry: «La mort de ma mère a tout fait basculer et m’a donné le courage de vivre dans l’instant»

Ozark Henry, c’est Piet Goddaer, un des artistes belges les plus populaires. Il nous raconte son père compositeur, sa maman, Andrea, qu’il adorait et qui est décédée d’un cancer alors qu’il avait 15 ans. Il rend hommage à Bowie et Toots Thielemans qui l’ont soutenu jusqu’à leur mort.