Le prix de l'essence à la pompe en hausse ce samedi, atteignant un plus haut en un an

Un litre d'essence 95 (E10) coûtera 1,4830 euro le litre au maximum, soit une hausse de 2 centimes. L'essence 98 (E5) coûtera 1,5380 euro le litre, soit une hausse de 0,8 centime.

Quant au gasoil diesel (application chauffage), il verra son prix maximum pour une commande à partir de 2.000 litres monter de 1,36 cent, à 0,5864 euro/litre.

Ce(s) prix résulte(nt) des fluctuations des cotations des produits pétroliers et/ou des bio composants inhérents à leur(s) composition(s) sur les marchés internationaux.

Le prix de l'essence atteindra ainsi samedi un plus haut en plus d'un an. Un montant qui n'avait plus été aussi élevé depuis fin janvier 2020 pour l'essence 95 et fin février 2020 pour l'essence 98.