Si on comprend bien la militante noire néerlandaise Janice Deul et sa bande, seule une Noire peut traduire une Noire !

La jeune écrivaine néerlandaise Marieke Lucas Rijneveldt a donc jeté l’éponge. L’éditeur Meulenhoff lui avait demandé de traduire le recueil de poèmes d’Amanda Gorman, vous vous rappelez, cette poétesse américaine de 22 ans, qui avait lu son « The Hill We Climb » avec fraîcheur et profondeur à la cérémonie d’investiture de Joe Biden.