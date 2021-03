Imogen Hermes Gowar impressionne dès son premier roman

« La sirène, le marchand et la courtisane » est un bonheur de lecture au long cours.

Jonah Hancock est, en 1785, un prospère marchand londonien. Ses navires parcourent mers et océans, les affaires sont florissantes. Une blessure, cependant, ne se referme pas : son épouse est morte en accouchant de leur fils qui n’a pas survécu non plus. La solitude de Hancock n’est donc meublée que par l’impression d’être accompagné par des fantômes – celui de Henry, le fils inexistant, en particulier, qu’il imagine souvent dans la maison, en train de grandir…

L’ouverture classique du roman d’Imogen Hermes Gowar propose ainsi le portrait d’un des trois protagonistes nommés dans le titre : la sirène, le marchand et la courtisane. Elle n’augure en rien d’une suite beaucoup moins attendue.