Chiffre d'affaires en baisse pour Roularta malgré une hausse des revenus d'abonnement (2)

"La Covid-19 a eu un double effet sur les médias et sur Roularta. D'une part, le marché des lecteurs a connu une belle croissance, avec une hausse des abonnements. Le secteur a d'emblée été jugé 'essentiel' par les autorités, les points de vente sont restés ouverts et la demande d'informations de qualité était élevée. D'autre part, il y a eu dans les premiers temps un effet négatif sur les revenus publicitaires, mais ceux-ci se sont redressés au second semestre", détaille Roularta.

Grâce au déconfinement partiel à l'automne, la baisse du chiffre d'affaires du premier semestre (-18,5% par rapport au premier semestre 2019) a été ramenée à -13,4% pour l'ensemble de l'exercice, comparé à 2019.