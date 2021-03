3.Le Boulevard de l’Empereur

Bon, ça fait longtemps, une éternité, qu’on n’y est pas arrivé… Avec Michel, on s’est arrêtés à l’étage -1, avec Jean-Claude, même chose, là, on se dit que c’est possible… ». Quoi ? « La présidence du parti », ponctue notre interlocuteur. C’est dit. « Ou la tête du gouvernement wallon », complète-t-il. Le même argumente : « Jusqu’à nouvel ordre, et l’on sait que la situation est très compliquée ici, la fédération liégeoise est la seule entité au sein du PS qui corresponde encore à ce que les politologues appellent un parti de masse. Il faudra que ça compte à un moment donné ». Un responsable poursuit : « Mais cela ne sert à rien d’être les plus forts numériquement si les autres s’allient. Cela signifie que Frédéric doit pouvoir nouer des liens, rassembler au-delà de Liège, il en est capable ».