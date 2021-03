A moins de 5 mois des Jeux olympiques, l’état d’urgence est prolongé de deux semaines pour le Grand Tokyo

À moins de cinq mois de l’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, le gouvernement japonais a prolongé vendredi pour deux semaines, jusqu’au 21 mars, l’état d’urgence encore en vigueur dans la capitale et ses trois départements limitrophes face au coronavirus.

Ce dispositif, qui consiste principalement à demander aux bars et restaurants de fermer à 20h00 et à la population d’éviter les sorties non indispensables, avait été levé fin février dans six départements du pays et devait initialement prendre fin ce dimanche pour Tokyo et sa grande banlieue.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a appelé vendredi la population à continuer d’éviter les rassemblements, alors que le mois de mars au Japon marque la fin de l’année scolaire et universitaire, avec d’habitude des cérémonies à la clé, ainsi que les pique-niques du « hanami » pour admirer les cerisiers en fleurs.