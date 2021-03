USA: les créations d'emplois bondissent plus que prévu en février, le chômage baisse

Les créations d'emplois aux États-Unis ont bondi en février, en très grande majorité dans les bars et restaurants, grâce à l'assouplissement des restrictions d'activité et par anticipation du mini boom économique attendu au printemps, a annoncé vendredi le département du Travail.

En février, 379.000 emplois ont été créés, bien plus que les 200.000 attendus par les analystes.

C'est près de trois fois plus qu'en janvier, dont les chiffres ont été révisés en forte hausse, à 166.000 au lieu des 49.000 initialement annoncés.

Ces emplois ont principalement été créés dans les bars et restaurants, mais aussi dans les autres activités liées aux loisirs et à l'hébergement, ainsi que dans les services de santé, la vente au détail et l'industrie manufacturière.

En revanche, les postes liés à l'éducation, à la construction et à l'activité minière, ont reculé.

Ces bons chiffres suggèrent que le pire de la crise est désormais passé, et que les chefs d'entreprise, dont les secteurs d'activité repartent, semblent désormais tournés vers le mini-boom économique attendu au printemps.

La campagne de vaccination menée tambour battant et les aides publiques massives qui ont rempli les comptes en banque des Américains, devraient en effet préparer le terrain à une consommation euphorique.