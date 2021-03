Le salon Batibouw en mode virtuel attire moins de visiteurs qu'espéré

L'édition virtuelle du salon Batibouw de la construction et de la rénovation attire moins de spectateurs que ses organisateurs ne l'avaient espéré. Certes, le salon ne se terminera que dimanche soir mais vendredi midi, 25.000 visiteurs uniques avaient été enregistrés alors que les organisateurs en espéraient 150.000.

Batibouw aurait dû débuter samedi dernier mais en raison de problèmes techniques, la plateforme n'a pu fonctionner ni samedi ni dimanche derniers. "Cela nous a fait perdre certainement 40.000 visiteurs et cette histoire ne nous a pas fait du bien", reconnaît l'organisateur de l'événement, Frédéric François. "Espérons que nous rattraperons un peu cela ce week-end mais on n'atteindra plus les 150.000."

Batibouw avait pu se tenir in extremis normalement l'année dernière, avant l'épidémie de Covid-19, et avait attiré 187.000 visiteurs à Brussels Expo.