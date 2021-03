Simon Mignolet revient sur le but annulé face au Standard: «Je touche effectivement le ballon de la main…»

Une phase de jeu survenue à la fin du quart de finale entre le Standard et le Club de Bruges a beaucoup fait parler d’elle. Au point de provoquer plusieurs incidents sur le terrain…

Alors que l’on jouait depuis 92 minutes dans ce quart de finale de Coupe de Belgique, Ruud Vormer s’est élancé pour tirer un corner depuis la gauche des cages liégeoises. Mené d’une petite unité, les Blauw en Zwart savaient pertinemment que c’était l’une des dernières occasions d’entretenir un espoir de qualification. Raison pour laquelle Simon Mignolet se trouvait à une centaine de mètres de sa place habituelle. Et c’est justement vers l’ancien portier des Reds que le ballon s’est dirigé. Celui-ci est parvenu à dévier le ballon, qui fut poussé dans les filets par David Okereke. Sauf que l’international belge n’avait pas touché le cuir du crâne, mais bien de la main… Le but a donc été refusé, puis accordé suite aux protestations brugeoises, et enfin… annulé après les contestations des hommes de Mbaye Leye !