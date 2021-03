Le danseur Patrick Dupond est décédé à l’âge de 61 ans

Etoile adulée au-delà du monde des ballets, Patrick Dupond, qui est décédé vendredi à l’âge de 61 ans, était un danseur français surdoué et fantasque, s’accrochant à la scène malgré un destin plusieurs fois brisé. « Plaire, séduire, divertir, enchanter, j’ai l’impression de n’avoir jamais vécu que pour cela », confiait cet hypersensible en 2000 au journal Libération.

Patrick Dupond est né le 14 mars 1959 à Paris. Son père a quitté très tôt le foyer et sa mère essaye de canaliser l’énergie de ce fils facétieux et turbulent en l’inscrivant au football et au judo. Sans succès. C’est dans la danse classique qu’il trouve sa voie. Max Bozzoni, ancien danseur à l’Opéra de Paris et professeur de ballet, le prend sous son aile. Il sera son « professeur à vie », jusqu’à sa disparition en 2003.