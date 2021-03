Ce jeudi, le Standard s’est qualifié pour la demi-finale de Coupe de Belgique au détriment du Club de Bruges. Une victoire par la plus petite des marges qui n’aura pas manqué de créer la polémique. En effet, dans le temps additionnel de cette joute, les hommes de Philippe Clement ont arraché l’égalisation… avant de voir ce but refusé, dans la confusion la plus totale. En cause, une faute de main de Simon Mignolet juste avant que David Okereke ne pousse le cuir au fond des cages.