Règlements de comptes sanglants entre le couple Harry-Meghan et Buckingham Palace

Un peu de Dynasty, un peu des Borgia, un peu de The Crown, pour ce qui est de l’intrigue. De jolis arrière-plans avec, côté jardin, le paisible palais de Kensington jouxtant Hyde Park et Santa Barbara, les rives du Pacifique et les plages blanches. Et côté cour, avec les Windsor, un soupçon de scandale à la Diana. Une duchesse de fraîche date prête à tout pour se venger de sa belle-famille, un prince de sang qui a sacrifié le devoir sur l’autel de l’amour et une souveraine nonagénaire déterminée à remettre de l’ordre dans une institution monarchique ébranlée par les turpitudes de ses membres et le décalage avec une société en pleine mutation. Vous agitez les ingrédients du cocktail, vous passez au mixer d’une télévision à la poursuite de l’audimètre. Et vous avez le « Meghangate », l’incroyable bras de fer entre, d’un côté, Harry et Meghan et, de l’autre, Sa Majesté que la tradition qualifie sans autre examen de gracieuse.