Les supporters de Charleroi envoient un message à leur club: «Vous avez intérêt à vous bouger les miches» (photo)

Le Sporting de Charleroi est en mauvaise posture en championnat avec une onzième place et sept points de retard sur Ostende, 4e et potentiellement premier qualifié pour les Playoffs 1.

Suite aux derniers résultats décevants et avec la possibilité de rater le top 4 en fin de saison, les supporters carolos ont décidé d’envoyer un message clair à la direction, au staff et aux joueurs.

« Chers acteurs de terrain : vous avez vraiment intérêt à vous bouger les miches et durant l’entièreté de la rencontre et des 5 autres qui suivront, car on peut vous garantir que sans satisfaction à ce niveau-là vous ne porterez plus ce maillot l’an prochain », peut-on lire en fin de message.