Ethias déménagera dans l'éco-quartier de Coronmeuse, à Liège, en 2024

Le bâtiment des Croisiers où siège pour l'instant Ethias, dans le centre de Liège, sera ainsi réhabilité en un ensemble résidentiel.

L'assureur déménagera, lui, en 2024 dans l'éco-quartier "Rives Ardentes", développé par Neo Legia sur les 25 hectares de la presqu'île de Coronmeuse.

"Parfaitement intégré à l'ensemble des aménagements en cours de développement, le futur siège présentera de belles façades vitrées ouvertes sur l'environnement extérieur et la vie du quartier", se targue Ethias dans un communiqué. La superficie sera réduite par rapport à celle occupée actuellement. Un atrium est prévu au centre ainsi que des terrasses et un jardin "qui permettront aux collaborateurs de travailler efficacement dans un environnement apaisant, tout en disposant de nombreux espaces de rencontres et d'échanges collaboratifs".

En parallèle, le site de l'entreprise à Hasselt, inauguré en 1984, sera rénové et l'assureur quittera son siège bruxellois situé rue d'Arlon au printemps prochain, pour le quartier Madou.