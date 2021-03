Le message d’Alexander De Croo pour le déconfinement: «Dehors, dehors, dehors»

Ce vendredi, le Comité de concertation s’est à nouveau réuni afin d’évaluer la situation épidémiologique belge et décider divers assouplissements des mesures sanitaires.

Une semaine après avoir reçu la « douche froide », le Comité de concertation s’est à nouveau réuni afin de réévaluer la situation épidémique belge et décider d’éventuels assouplissements des mesures sanitaires. Les chiffres des hospitalisations n’ont certes pas explosé, mais ils ont été en augmentation en début de semaine et se stabilisent, depuis quatre jours. « Dans les chiffres d’hospitalisation, les chiffres nous inquiétaient, mais la courbe n’est pas exponentielle », a expliqué le Premier ministre lors de la conférence de presse. « La situation reste délicate et il faut rester prudent ».