Cullen, le concurrent que Trebel n’attendait pas

Constant Vanden Stock a dû se retourner dans sa tombe, dimanche dernier, en voyant Josh Cullen (24 ans) consacré meilleur joueur du Clasico. Un modeste et valeureux joueur de Championship, principal artisan d’un succès mauve en bord de Meuse : les temps ont bien changé, du côté du parc Astrid. Mais, en y regardant de plus près et en fin connaisseur de foot, l’ex-président emblématique du RSCA aura certainement reconnu le rôle essentiel que joue actuellement l’ancien sociétaire de West Ham dans cet Anderlecht en reconstruction et en quête permanente de stabilité. Il se sera par ailleurs souvenu qu’en l’an 2000, il avait lui aussi choqué les puristes en attirant simultanément Hasi et Vanderhaeghe. Les plus anciens souligneront qu’ils étaient autrement entourés à l’époque, mais c’est une autre histoire.