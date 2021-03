Mars, avril, mai: le nouveau calendrier du déconfinement progressif

Des rassemblements de 10 personnes à l’extérieur dès le 8 mars, présentiel dans le primaire et secondaire après Pâques. En avril, le culturel, l’associatif respirent (à l’extérieur, toujours). En mai, on rouvre un peu cette fois à l’intérieur : horeca, culture, soins à domicile, événementiel, fitness… Demandez le programme.

On rouvre, graduellement, prudemment. Les responsables du fédéral et des entités fédérées, réunis en Comité de concertation ce vendredi après-midi, ont convenu de « donner la priorité aux jeunes, à l’enseignement, aux activités en extérieur ». Etant entendu, lit-on dans les conclusions du Codeco, que « l’ouverture de l’économie et de la société dépendra de l’avancement de la vaccination ».

Mars

Si tout va bien à cet égard, et si les chiffres de l’épidémie le permettent (à voir), dès le 8 mars : on passe de 4 à 10 personnes pour ce qui concerne les rassemblements à l’extérieur autorisés, moyennant le respect des distances sociales et le port du masque, obligatoire ; enfin, 50 personnes pourront assister aux funérailles, avec un espace de 10 mètres carrés pour chacun.