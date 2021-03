Activités culturelles, cultes,: une réouverture attendue à partir de mai

Enfin des perspectives pour le secteur culturel et les services du culte.

On rouvre, graduellement, prudemment. Les responsables du fédéral et des entités fédérées, réunis en Comité de concertation ce vendredi après-midi, sont convenus de « donner la priorité aux jeunes, à l’enseignement, aux activités en extérieur ». Etant entendu, lit-on dans les conclusions du Codeco, que « l’ouverture de l’économie et de la société dépendra de l’avancement de la vaccination ».

En avril, le Comité de concertation a donné son feu vert pour les activités culturelles, les événements, les services du culte, avec un maximum de 50 personnes, port du masque obligatoire et respect de la distanciation sociale ; les parcs d’attractions, là toujours avec respect des protocoles.