L’horeca peut rouvrir en mai sous certaines conditions

On rouvre, graduellement, prudemment. Les responsables du fédéral et des entités fédérées, réunis en Comité de concertation ont mis en place un calendrier de réouverture pour l’horeca.

Cette fois le secteur de l’horeca peut à nouveau envisager un avenir.

En mai (on lit : « Au plus tôt le premier mai »), moyennant le respect de la distanciation sociale et le port du masque, moyennant aussi la généralisation des « tests rapides » (là encore, on est en retard sur les programmes) permettant d’identifier illico presto les porteurs du virus, on rouvrira dans certaines conditions à déterminer : l’horeca, le shopping, la culture et événements, les salles de fitness, les services de culte, l’animation pour jeunes, l’associatif.