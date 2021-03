FC Barcelone: Messi a les clés de l’élection

Le 25 août 2020, Lionel Messi avait officiellement lancé la campagne électorale pour la présidence du FC Barcelone. Dans son burofax, il avait communiqué sa décision d’abandonner le club. Finalement « resté pour partir » – il n’a pas encore renouvelé son contrat en vigueur jusqu’au 30 juin prochain –, il a précipité la démission du président en charge, Josep María Bartomeu, et orientera, plus que probablement, sa succession. A priori, « Leo » n’a rien laissé transparaître sur son avenir. Son silence consolide l’idée que sa permanence dépendra de l’identité du vainqueur du suffrage de dimanche. Les trois candidats, Joan Laporta, le grandissime favori, Víctor Font et Toni Freixa, mesurent bien le poids de cet argument : Messi est devenu une promesse électorale. En chœur, ils reprennent le même refrain : « Messi est indispensable. » Du bout de la langue, ils concèdent néanmoins qu’il devra faire un effort salarial.