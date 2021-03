La priorité est donée aux jeunes, à l’enseignement et aux activités en extérieur

Une semaine après avoir reçu la « douche froide », le Comité de concertation s’est à nouveau réuni afin de réévaluer la situation épidémique belge et décider d’éventuels assouplissements des mesures sanitaires. Les chiffres des hospitalisations n’ont certes pas explosé, mais ils ont été en augmentation en début de semaine et se stabilisent, depuis quatre jours.

La réouverture se fera graduellement et prudemment. Les responsables du fédéral et des entités fédérées ont convenu de «donner la priorité aux jeunes, à l’enseignement, aux activités en extérieur». Etant entendu, lit-on dans les conclusions du Codeco, que «l’ouverture de l’économie et de la société dépendra de l’avancement de la vaccination».