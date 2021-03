Le vrai ou faux: la crédibilité de l’OMS survivra-t-elle à l’enquête sur les origines du covid-19?

Plutôt faux

Cela fait maintenant plus d’un an que les premiers cas de covid-19 sont apparus à Wuhan, en Chine. Et plus de deux mois qu’une équipe d’experts de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a été dépêchée sur place pour enquêter sur les origines de la pandémie en collaboration avec les autorités chinoises. Ce vendredi, le Wall Street Journal rapporte que l’équipe chargée de l’enquête a décidé de ne pas publier ses conclusions provisoires. La décision intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les Etats-Unis et la Chine sur les conditions d’accès offertes par Pékin aux experts de l’OMS lors de leur enquête.