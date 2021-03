Oblak et Courtois, les murs de Madrid

Depuis 2013, Jan Oblak (4) et Thibaut Courtois (3) ont raflé presque tous les trophées Zamora en Liga. S’il n’y a que Claudio Bravo qui a réussi à venir s’intercaler, en 2014-2015, c’est parce que les deux hommes ne cessent d’impressionner. Au point d’être devenus de véritables boucliers et des éléments déterminants dans la course aux lauriers.

Entre Jan Oblak et Thibaut Courtois, c’est l’histoire d’une rivalité saine mais ô combien particulière. Si les gardiens de l’Atlético et du Real Madrid font indéniablement partie de la crème de la crème mondiale à leur poste depuis plusieurs saisons, les deux hommes partagent bien plus que des qualités impressionnantes entre les perches. À son arrivée chez les Colchoneros en 2014, le Slovène a eu la lourde mission de remplacer le Belge – qui est alors retourné à Chelsea –, lui qui venait d’être sacré champion d’Espagne et finaliste de la Ligue des Champions. Un défi de taille, mais réussi avec succès. En très peu de temps, Oblak a fait oublier Courtois dans le cœur des supporters madrilènes, en participant notamment à la conquête de la Supercoupe d’Espagne, de l’Europa League et de la Supercoupe d’Europe. Mais surtout en remportant quatre fois consécutivement le trophée Zamora (de 2016 à 2019), récompensant le gardien avec le plus faible ratio de buts concédés par match en Liga. « Je ne doute pas que nous avons le meilleur portier du monde.