Liege Airport: un tunnel jusqu’à la Meuse pour évacuer les eaux de surface

Histoire de ramener le cours de l’actualité sur un terrain plus positif que ces dernières semaines (licenciement du CEO, annonce de la diminution des activités à 30 % chez Fedex avec 1.000 emplois à la clé), les ministres wallons Borsus (Économie et aménagement du territoire) et Crucke (aéroports et budget) ont visité différents chantiers en cours à l’aéroport de Liège. Le plus spectaculaire, c’est la construction d’un sous-terrain de 2 mètres de diamètre et de 6 kilomètres de long qui va permettre d’évacuer les eaux de surface d’une partie des nouvelles zones d’activité économique développées autour de l’aéroport. Un chantier pour un budget de 27,5 millions d’euros.