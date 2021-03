Boeing/Airbus: accord UE-USA pour suspendre les taxes douanières dans les deux sens

Les Etats-Unis et l'UE ont conclu un accord pour suspendre pour une durée de 4 mois toutes les taxes douanières imposées de part et d'autre dans le cadre du conflit qui les opposent quant aux subsides aux avionneurs Boeing et Airbus. La Commission européenne l'a annoncé vendredi. L'annonce fait suite à un entretien téléphonique qui a eu lieu le même jour entre la présidente de l'exécutif européen, Ursula von der Leyen, et le nouveau président américain Joe Biden.